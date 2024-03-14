برلماني: زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية يعزز التلاحم ويبنى جسور الثقة ودافع للتفاني في خدمة الوطن

أشاد النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، بالزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للأكاديمية العسكرية المصرية بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكداً بأن هذة الزيارات تبرهن علي الاستراتيجية التى يتبناها الرئيس في مشاركة ابنائه من مختلف المواقع، وعبرت عن توجه ورؤية رئيس إنسان يدرك حجم المسئوليه والتحديات التي تواجه الوطن.

وقال عبدالعزيز إن كلمات الرئيس لطلبة الأكاديمية العسكرية وحديثه عن بناء الإنسان يعزز التلاحم بين أبنائه، ويبني جسور من الثقة المحبة، ودافع كبير لهم لبذل المزيد من الجهد التفاني في خدمه هذا الوطن.

وتابع عبدالعزيز بأن حديث الرئيس عن تأهيل بنية أساسية تجعل الدولة تنطلق لآفاق أكبر وأفضل، يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطيء ثابته لعودة الريادة لمصر في مختلف المجالات، وتزرع التحدي لدى قادة المستقبل في بناء الجمهوريه الجديدة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تناول وجبه الافطار مع طلبه الكلية العسكرية لفتة إنسانية من قائد عظيم اعتادنا عليها من الرئيس، وستشهد الأيام القادمة مزيد من التلاحم بين فئات الشعب المختلفة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة قد تفقد تدريبات طلبة الأكاديمية العسكرية وتناول معهم وجبة الإفطار.