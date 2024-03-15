ليفربول يسحق ضيفه سبارتا براج بنصف دستة أهداف

أمطر فريق ليفربول شباك ضيفه فريق سبارتا براج التشيكي وألحق به هزيمة ساحقة (6-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم “الخميس”، في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروبا ليج”.

وقع المهاجم الهولندي كودي جاكبو على ثنائية لفريق ليفربول في الدقيقتين (14، و55)، بينما تكفل بتسجيل الأهداف الأخرى كل من، المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، ولاعب خط الوسط الإنجليزي بوبي كلارك، والمهاجم المصري محمد صلاح، ولاعب خط الوسط الهنجاري دومينيك سوبوسلاي، في الدقائق (7، 8، 10، 48) على التوالى.

فيما سجل المهاجم الصربي فيليكو بيرمانشيفيتش هدف حفظ ماء الوجه للضيوف، عند الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب “انفيلد”.

وبهذا الفوز حجز فريق ليفربول أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب الدوري الأوروبي، مقعدا له في الدور ربع النهائي لمسابقة “يوروبا ليج”، بتفوقه على منافسه سبارتا براج (11-2)، وذلك بعدما كان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بفوز “الريدز” بخمسة أهداف مقابل هدف يتيم أيضا، في العاصمة براج.