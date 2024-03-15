صلاح يواصل تحقيق أرقام قياسية جديدة ويعزز سجله الذهبي مع ليفربول

عزز محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أرقامه القياسية التى يحققها مع “الريدز” منذ انضمامه إلى صفوفه في صيف 2017.

وكان صلاح قد سجل الهدف الثالث في الاجتياح العريض لفريقه على حساب ضيفه سبارتا براج التشيكي، في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي “يوروبا ليج”، بعد أن فاز “الريدز” فى مباراة الذهاب بنتيجة 5-1.

وأصبح صلاح بهذا الهدف أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفاً أو أكثر في 7 مواسم متتالية.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي ليفربول هذا الموسم سواء على مستوى “البريميرليج”، أو في كل البطولات حيث سجل 19 هدفاً قبل مباراة اليوم ليصل إلى الهدف رقم 20 بكل البطولات مع “الريدز”.

وكان محمد صلاح قد غاب عن المشاركة في التشكيل الأساسي لليفربول منذ الأول من يناير الماضى، عندما شارك أساسيا في الفوز 4-2 على نيوكاسل بالدوري، وسجل وقتها هدفين بالمباراة.