بعد وفاة حبيبة الشماع.. بيان عاجل بالبرلمان لإخضاع سائقي شركات النقل الذكي لتحليل المخدرات

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب، أمين سر لجنه القوي العاملة بالبرلمان ببيان عاجل موجه إلى وزير الاتصالات والجهات المعنية حول فتح ملفات شركات النقل الذكي (أوبر، إن دريفر، ديدي) واخضاع العاملين كسائقين لتحاليل المخدرات فيل تعيينهم، وذلك عقب وفاة الشابة حبيبة الشماع ضحية رحلة أوبر، حيث توفيت، بالأمس، حبيبة المعروفة إعلاميا بـ”فتاة الشروق” بعد تدهور حالتها الصحية على إثر قفزها من السيارة خوفا من محاولة خطف السائق، وسبق وتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي في قضيتها.

وتقدمت النائبة الفت المزلاوي عضو مجلس النواب بخالص التعازي لأسرة حبيبة، مؤكدة علي أنه لابد من وجود رادع لمثل هذه الحوادث لضمان سلامة الركاب والمتعاملين مع برنامج النقل الذكي.