تعرف على نتيجة قرعة ربع النهائي لدوري الأبطال أوروبا

أجريت ظهر اليوم «الجمعة»، قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وأسفرت عن مواجهات نارية بين أكبر أندية أوروبا، أبرزها بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

وجاءت مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كالتالى:

أرسنال الإنجليزي – بايرن ميونيخ الألماني

أتلتيكو مدريد الإسباني – بوروسيا دورتموند الألماني

ريال مدريد الإسباني – مانشستر سيتي الإنجليزي

باريس سان جيرمان الفرنسي – برشلونة الإسباني

وفيما يخص مباريات ربع النهائى، فستقام بنظام الذهاب والإياب، على أن تقام مواجهات الذهاب يومي 9 و10أبريل المقبل، والإياب يومي 16 و17 أبريل.

كما أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كذلك قرعة المواجهات لدور نصف النهائي، والتي جاءت كالآتي:

الفائز من مباراة «أتلتيكو مدريد – بوروسيا دورتموند» أمام الفائز من «باريس سان جيرمان – برشلونة».

الفائز من مباراة «أرسنال – بايرن ميونيخ» أمام الفائز من «ريال مدريد – مانشستر سيتي».

ما هو موعد مباريات دور ربع النهائي؟

يذكر أن نهائي البطولة سيقام على ملعب ويمبلي في لندن، يوم 1 يونيو المقبل.