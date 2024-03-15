قرعة ربع نهائي «يوروبا ليج» أوقعت ليفربول أمام خصم إيطالي عنيد

أجريت قرعة دور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، والتى تمت اليوم «الجمعة»، وحددت «التحدي المقبل» لكبار البطولة مثل ليفربول الإنجليزي وروما وميلان الإيطاليين وليفركوزن الألماني، محطم الأرقام القياسية في أوروبا.

وقد أسفرت القرعة عن مواجهة قوية تحمل عراقة التاريخ، ستجمع بين المرشح بقوة للقب، ليفربول الإنجليزي، وأتالانتا الإيطالي.

مواجهات ربع نهائي «يوروبا ليج»:

أي سي ميلان الإيطالي – روما الإيطالي

ليفربول الإنجليزي – أتالانتا الإيطالي

باير ليفركوزن الألماني – وست هام الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي – مرسيليا الفرنسي

وستقام مباريات دور ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، على أن تكون مواجهات الذهاب يوم 11 أبريل المقبل، والإياب يوم 18 أبريل.

يذكر أن نهائي بطولة «يوروبا ليج» هذا الموسم، ستقام على ستاد «أفيفا» في العاصمة الإيرلندية دبلن، يوم 22 مايو المقبل.