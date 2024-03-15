ليفربول عن الإنجاز التاريخى لمحمد صلاح: «يقدم حلويات رمضانية للجميع»

احتفى نادي ليفربول بالإنجاز التاريخي الذي حققه النجم المصري محمد صلاح، خلال مباراة «الريدز» أمام ضيفه سبارتا براج التشيكي مساء أمس «الخميس»، في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وكان محمد صلاح قد ساهم في الفوز الساحق لليفربول على ضيفه سبارتا براج (6-1)، بأن أحرز الهدف الثالث له فى الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول من المباراة التي جرت على ملعب «آنفيلد»، إضافة إلى ثلاث تمريرات حاسمة، وبلوغ دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليج».

ونشر ليفربول عبر حسابه الرسمي صورا لمحمد صلاح، مشيرا إلى أنه «الفرعون» المصري، أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر خلال 7 مواسم متتالية، وهو رقم لم يحدث في «الريدز» منذ أن تأسس النادي في عام 1892.

كما أفاد النادي بأن محمد صلاح بعد ثلاث تمريرات حاسمة، أصبح رابع أفضل صانع أهداف في تاريخ ليفربول، وعلق موقع النادى قائلا: «يقدم حلويات رمضانية للجميع.. ثلاث تمريرات حاسمة من الملك المصري اليوم تجعله رابع أفضل صانع أهداف في تاريخ ليفربول».

وفي منشور آخر قال الحساب الرسمي «للريدز»: «بهدف وثلاث تمريرات حاسمة، استحق مو أن يكون لاعب مباراة أمس ضد سبارتا براج».

ووصل محمد صلاح والبالغ من العمر «31 عاما»، إلى هدفه العشرين بكافة البطولات بواقع «15» في الدوري الإنجليزي، و«4» في الدوري الأوروبي، وهدف واحد في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.