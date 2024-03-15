نقل النواب: كلمة السيسي بأكاديمية الشرطة تحمل رسائل طمأنة بشأن الوضع الاقتصادي

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأكاديمية الشرطة صباح اليوم الجمعة، مشيرا إلى أنها حملت عدد من الرسائل الهامة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية وكذلك القضية الفلسطينية.

وقال قرقر؛ إن كلمة الرئيس جاءت مطمئنة للشعب المصرى علي قدرة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث قال الرئيس “بطمن الناس إن الأمور ماشية ومفيش أي مشكلة فيما يتعلق بالسلع الغذائية خاصة في ظل الإفراجات الجمركية الجارية”.

وثمن قرقر اهتمام الرئيس بتفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتى استعرضها في كلمته اليوم، والتى وصفها بخطوات لتحسين الاقتصاد المصري وأن هناك مساعى لنكون على الطريق الصحيح بشأن الملف الاقتصادي، وأن الدولة المصرية تسير بخطي ثايتة نحو تخطي الأزمة الاقتصادية.

وأكد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن الإجراءات الأخيرة تسببت في حالة من الاستقرار والهدوء في الشارع المصرى، بعدما كان بلغ ذروة القلق الاقتصادى بسبب عدم السيطرة علي الأسعار، مشيرا إلي أهمية الجهود الأخيرة المبذولة من الدولة ولاسيما صفقة الاستثمار في رأس الحكمة وتوفير الدولار بالبلاد.

لافتًا إلى أن هناك دورا هاما علي الحكومة في متابعة الأسواق، وكذلك هناك دورا علي المواطنين في مواجهة تلك التحديات الاقتصادية، وهو مراعاة بعضهم البعض وعدم تخزين السلع أو السماح باستغلالهم، متابعا، وأيضا بالنسبة للتجار عليهم الالتزام بالضوابط وعدم استغلال الأزمة في تحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما ثمن وحيد قرقر، تأكيد الرئيس السيسي، بأن الدولة حربصة علي اختيار أفضل العناصر للحفاظ علي أمن الوطن.