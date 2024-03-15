الأهلي يقترب من حسم تمديد عقد محمد هاني

ذكرت مصادر إعلامية، أن مسئولو النادي الأهلي اقتربوا من تمديد التعاقد مع اللاعب محمد هاني، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري في الفترة القليلة المقبلة، وأضافت أن إدارة النادي الأهلي تضع الرتوش الأخيرة، من أجل تمديد عقد محمد هاني، بعدما عقد أمير توفيق، مدير التعاقدات جلسة مع اللاعب خلال اليومين الماضيين.

وأشارت المصادر الإعلامية إلى أن، إدارة النادي الأهلي ربما تعلن عن تمديد عقد محمد هاني، قبل سفر الفريق إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا، 29 مارس الجاري، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المعروف أن اللاعب محمد هاني، يعتبر من الركائز الأساسية في تشكيلة النادي الأهلي، خلال الموسم الجاري تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.