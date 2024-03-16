رسالة دعم من لاعبي المنتخب إلى أحمد رفعت

حرص نجوم منتخب “الفراعنة”، الأول والأولمبي، على توجيه رسالة تشجيعية ودعاء بالشفاء العاجل إلى أحمد رفعت بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها أثر سقوطه مغشيًا عليه في مباراة فريقه مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري ببطولة الدوري العام، وتمنوا لها سرعةالعودة إلى الملاعب من جديد.

ويذكر أن لاعبوا منتخب مصر يتواجدون في معسكر داخلي بالقاهرة، وذلك استعدادًا لخوض مباريات البطولة الدولية الودية، خلال فترة التوقف الدولية إلى جانب منتخبات كل من كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا، والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 18 مارس الجاري وحتى 26 من نفس الشهر.

وكان الطبيب المعالج لأحمد رفعت، قد صرح في الساعات الأخيرة تحسن الحالة الصحية، وأن اللاعب استعاد وعيه وتعافي الدورة الدموية وكفاءة عضلة القلب وهناك متابعة مستمرة للموقف.