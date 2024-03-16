فى حفل تخرج أطباء جامعة الفيوم .. د. أسامة عبد الحي: سعيد بتواجدي بين أبنائي وأوصيهم بمواصلة التعليم والتدريب

شارك نقيب الأطباء د. أسامه عبد الحي في حفل تخرج أطباء كلية الطب جامعة الفيوم، دفعتي النظام الحديث ٥+٢ والنظام القديم ٦+١ والذي أقيم بمقر الجامعة..

حضر الحفل د. عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والمشرف على معهد البحوث والدراسات، ود. عرفة صبري نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، و د.حمدي السيد عميد كلية الطب، و د. محمد صفاء الدين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، و د. محمد عثمان نقيب أطباء الفيوم، بالإضافة لأعضاء بمجلس نقابة أطباء الفيوم، وعدد كبير من الأساتذة وشيوخ المهنة بالجامعة والمحافظة والشخصيات العامة.

وردد الأطباء الجدد قسم التخرج، خلف د. أشرف حسين عميد كلية الطب السابق، وأستاذ جراحة التجميل.

وفي كلمته، أعرب نقيب الأطباء د. أسامه عبد الحي، عن سعادته الكبيرة بحضور حفل تخرج الأطباء الجدد، متمنيا لهم حياة مهنية سعيدة مليئة بالنجاح والتفوق.

وتحدث د. أسامه عبد الحي، عن الجوانب الإنسانية التاريخية والدائمة لمهنة الطب، وعن قسم الأطباء عند التخرج، الذي يعاهدون الله فيه على صون حياة الإنسان، والسعي لإنقاذه من الموت والمرض والألم، وأن يكونوا من وسائل رحمة الله.

وأكد أن النقابة تقوم باستقبال الأطباء الجدد من خلال مقر النقابة العامة والفرعية بالفيوم لتسهيل حصولهم على تراخيص مزاولة المهنة لأول مرة والقيد بالنقابة واستخراج كارنيه النقابة.

ووجه نقيب الأطباء، الشكر والتقدير لجامعة الفيوم على حفاوة الإستقبال، وبذلهم أقصى الجهود لتخريج أطباء علي درجة كبيرة من الكفاءة.

من جهته، رحب رئيس جامعة الفيوم د. ياسر حتاتة بنقيب الأطباء، مشيدا بالتعاون المستمر بين الجامعة والنقابة العامة ونقابة أطباء الفيوم.

وأكد أن خريجي كلية الطب بجامعة الفيوم أصبحوا بين الأبرز من خريجي كليات الطب في مصر.

وقدم رئيس جامعة الفيوم، درع الجامعة لنقيب الأطباء د. أسامه عبد الحي.

كما قام وكيل نقابة الأطباء بالفيوم، والمدير التننفيذي للمستشفيات الجامعية د. محمد صفاء الدين بإهداء نقيب الأطباء درع المستفشيات الجامعية.

وأكد أن مستشفيات جامعة الفيوم حريصه على تطبيق معايير الجودة في تدريب الأطباء خاصة أثناء فترتي الإمتياز والنيابة.

بدوره، هنأ عميد كلية الطب بجامعة الفيوم د. حمدي السيد، الخريجين الجدد، مؤكدا أن الفترة المقبلة هي فترة التعلم والتدريب، متمنيا التوفيق لجميع أبنائه الخريجين.