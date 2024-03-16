برلماني: وزارة العمل نجحت في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتأهيل الشباب للسوق

قال النائب محمود البرعي عضو مجلس النواب؛ إن إعلان وزارة العمل عن منحة تدريبية مجانية للشباب المصري بمعهد الساليزيان الإيطالي، خطوة مهمة لتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الأجنبي.

وأكد البرعي: أن حسن شحاتة وزير العمل منذ توليه الوزارة يبذل جهودا كبيرة للاهتمام بتفعيل كافة الملفات التي تعمل الوزارة فيها، من حيث التدريب المهنى والتشغيل، لافتا إلي أن الوزير نجح في جعل اصحاب الأعمال شركاء في العديد من الملفات، ومنها التدريب المهنى، مما أدى لتحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأضاف: أن الوزارة نجحت في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تفعيل دورها في تدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وتنمية مهاراتهم مطالبا الوزارة بالاستمرار في تلك الدورات التدريبية التي تحقق اعلي فائدة للشباب المصري لتأهيلهم لسوق العمالة الأجنبية.

وفي السياق أشاد “البرعي” بحرص وزير العمل على التواصل مع النواب، وذلك من خلال اختيار مجموعة من الكفاءات في مجال الاتصال السياسي، أبرزهم الدكتور محمد النحاس مدير الاتصال السياسي، والذي يبذل جهودا كبيرة لتذليل الصعوبات التي تواجه النواب وفقا لتوجيهات وزير القوي العاملة.

وكان وزير العمل دعا الشباب الراغب في الحصول على دورات تدريبية، بمعهد الساليزيان إلى التقديم عليها، موضحًا أنها عبارة عن 3 دورات مجانية “فنية ولغوية ومهارات حياة “، وأن الدورات الفنية المتاحة عبارة عن لحام مستوى أول “كهرباء، وأوكسي الاسيتيلين، ولحام ثاني “ارجون”، وتركيبات كهربائية كهرباء تحكم آلي Classic Control الكترونيات، ولف مواتير، وتبريد، وتكييف plc، وخراطة cnc، وخياطة وتفصيل ملابس”مستوى أول”، وخياطة وتفصيل ملابس” مستوى ثانٍ”.

وبين؛ أن الدورات اللغوية المتاحة للاختيار في هذه المنحة هي اللغتين الإنجليزية، والإيطالية، والموضوعات التى سوف تدرس في دورة مهارات الحياة عبارة عن الوعي الذاتي ومعرفة نقاط القوة والضعف،ومهارات التواصل، وتنظيم الوقت، وكتابة السيرة الذاتية بطريقة محترفة، وتعلم خوض مقابلات العمل.