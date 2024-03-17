عضو بالشيوخ يطالب الحكومة بخطة لتطوير أسطول النقل البحري.. ويؤكد: لا يتجاوز 44 سفينة

طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان سياسة وخطة الحكومة المصرية من أجل تطوير وتحقيق الاستفادة القصوى من أسطول النقل التجاري البحري المصري والموارد المتاحة بالموانئ المصرية والخبرات البشرية، مشيرا إلى أنه بعد مرور أكثر من عامين على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، فإنه لازال يساهم بشكل متواضع للغاية فى نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، و محدودية عدد السفن وتواضع حمولتها.

وأوضح “اللمعي”، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي تنظر طلب المناقشة المقدم منه لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية، أن إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقاً للتوزيع العمري و الحمولات ما يقرب من ٤٤ سفينة، وهو ما يتعارض مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري من الأسطول وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك أهمية ملحة لذلك حتى يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.