طارق رسلان: النقل البحري قاطرة مهمة للاقتصاد الوطني وعلى الحكومة إزالة المعوقات وتعديل منظومة القوانين

قال اللواء طارق رسلان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ بأن النقل البحري يمثل أهميه كبري للاقتصاد الوطني، وأن النقل البحري هو قاطرة مهمة للاقتصاد المصري.

وأضاف رسلان في كلمته في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة الطلب المقدم من النائب عادل اللمعي، وأكثر من 20 عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية.. بأن موقع مصر الاستراتيجي سواء في قناة السويس أو نهر النيل يتمتعان بأهمية كبري، ومطلوب من الحكومة إزالة المعوقات وكذلك تعديل منظومة القوانين التي تحكم النقل البحري.

وشدد رسلان على ضرورة إنشاء شركة مساهمة وطنية من البنوك والوزارات المعنية، للعمل في هذا النشاط ،تسهيل رفع العلم المصري علي السفن مثل بنما والأردن وتوفير عدد لإضافة زيادة سفن الصيد في الأسطول البحري المصري.