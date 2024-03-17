سوال برلماني لانتشار ظاهرة الألعاب النارية بشكل مخيف في الشوارع

تقدمت النائبة أمل رزق الله عضو مجلس النواب بسؤال برلماني عاجل موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن انتشار ظاهرة الألعاب النارية مؤخرًا بشكل ملحوظ ومخيف في الشوارع.

وأوضحت عضو مجلس النواب؛ أنه في شهر رمضان المبارك وما يتبعه من أعياد نرى بشكل كبير في الأسواق الألعاب النارية بمختلف أنواعها، وتعود أسباب انتشار الألعاب النارية إلى التهريب والمخزون المكدس الذي فشل التجار فى تسويقه بسبب ارتفاع أسعاره.

مشيرة إلي أنه تشكل الألعاب النارية مثل “البمب والصواريخ” خطرا وضررا كبيرا، حيث أنها تسببت في عدد كبير من الأحيان في إصابات خطيرة للأطفال، كما أنها أحد أسباب اشتعال الحرائق، كما أن أغلب هذه الألعاب تدخل مهربة، عبر منفذي بورسعيد والعين السخنة الجمركيين، تحت بند لعب أطفال

وقالت رزق الله: إنه حان الوقت من أجل غلق وإحكام السيطرة بشكل حقيقي وفعال على كل الطرق المؤدية لانتشار الألعاب النارية والشماريخ والصواريخ، والمسدسات الخرز بكل أشكالها في الشارع المصري، حيث إن المكسب المادي الذي يصل ٥٠٠٪ وراء انتشار هذه المواد بصورة مبالغ فيها وإتاحتها حتى أنها أصبحت فى متناول الجميع صغارا وكبار وذلك لأن ربحها يعادل أرباح تجارة المخدرات بل وأكثر، والقانون تحدث عن أن كل مادة تدخل فى تركيب المفرقعات ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها، تدخل فى حكم المفرقعات، وتعاقب بعقوبتها

وطالبت عضو مجلس النواب استيضاح إستراتيجية الحكومة للسيطرة على عمليات استيراد تلك المواد بشكل غير مشروع؟ والإستراتيجية التي تنتوي الحكومة تنفيذها من أجل منع تداول تلك المواد في الآونة المقبلة؟