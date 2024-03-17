طالب برلماني ضد ممارسات هيئة المجتمعات العمرانية علي الأراضي التي تم طرحها للبيع بالدولار

تقدم النائب خالد أبونحول عضو مجلس النواب عضو لجنه الإدارة المحلية بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن بعض الممارسات الغير مفهومة التي تمارسها هيئة المجتمعات العمرانية على الأراضي التي تم طرحها للبيع بالدولار مؤخرًا .

وأوضح عضو مجلس النواب في طلبه أنه ورد إلينا من شكاوى وتظلمات من جانب عدد كبير من السادة المواطنين راغبي الحصول على قطع أراضي تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتي قد سبق وتم طرحها للبيع بالدولار الأمريكي، في ضوء توجهات الدولة المصرية لزيادة السيولة الدولارية.

مشيرًا إلى أن تلك الأراضي التي تم طرحها وفتح باب الحجز عليها الكترونيا على الموقع الرسمي للهيئة خلال الآونة الأخيرة، إلا أنه تلاحظ شيء غير مفهوم، أن عدد كبير من المواطنين لم يتمكنوا من الحجز لسبب غير معلوم، ومن ثم تم الإعلان عن بيع تلك القطع بالفعل، فكيف تمت عملية البيع في ضوء عدم تمكن المواطنين من حجز تلك الأراضي؟ وهو بكل أمانة أمر يشير إلى ثمة وجود تلاعب أو نية مسبقة من جانب المسئولين بالهيئة لبيع تلك الأراضي المميزة لأشخاص معينة ومحددة.

وأكد النائب أنه على صعيد بعض المواطنين الذين قد تمكنوا من حجز عدد من تلك الأراضي ودفع ثمنها بالدولار، فهم يعانون حاليًا من حالة غير مفهومة من المماطلة والبيروقراطية في استلام تلك الأراضي من جانب القائمين على الهيئة، بشكل يهدر حقوقهم الأدبية والمالية على تلك الأراضي، ويصدر صورة غير جيدة عن الهيئة والأراضي التي تقوم بطرحها ويُهدر الهدف الأساسي وراء تلك الطروحات وهو توفير مكون دولاري لخزينة الدولة المصرية.

وطالب النائب كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل الوقوف على إبعاد وملابسات ما سبق إجماله لإعلاء قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة والمصداقية في عمليات حجز تلك الأراضي، ولمعالجة الإشكالية التي تواجه حاجزي تلك القطع من أجل إعطاء كل ذي حق حقه.