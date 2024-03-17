الفريق كامل الوزير: معندناش شركة بتخسر

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل: إن ملف تطوير الأرصفة شهدت اهتمام غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، فمنذ 9 سنوات استقبلنا 1.5 مليار طن بضائع، و60 مليون حاوية.

وتابع الوزير في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “مش بنعمل أرصفة كده وخلاص، قبل ما نبدأ بنجيب مشغل وخط ملاحي واحنا لسه بنشتغل، وتعتبر محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، من أبرز المحطات فى المنطقة، حيث تضم أحدث وأكبر أوناش لتفريغ وتحميل السفن العملاقة، وتعمل هذه بالأوناش بشكل أتوماتيكي، ومن ثم فهي تعتبر من أهم المشروعات حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت.

واستكمل الوزير: “ومن المشروعات العملاقة أيضا، ميناء الإسكندرية الكبير الذي يهدف لزيادة القدرة على نقل البضائع المختلفة، وتدعيم منظومة النقل متعدد الوسائط، ومشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة ويهدف لزيادة طاقته الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 9 مليون طن (حاويات) ومليون طن بضائع عامة وغلال) سنويا، ويتكون من رصيف بطول 1800م بعمق يصل إلى 18م وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2، قادرا على استقبال 4 سفن بطول 240 م وسفينة بطول 400م، متابعا: “معندناش شركة بتخسر”.