للمرة السادسة فى تاريخه.. مانشستر سيتي يبلغ “المربع الذهبي” لكأس الاتحاد الإنجليزى

فى اللقاء الذى جمعهما أمس السبت، على ملعب “الاتحاد”، تمكن فريق مانشستر سيتي من الوصول إلى الدور قبل النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب ضيفه نيوكاسل يونايتد، بعد فوزه عليه بهدفين دون مقابل.

أحرز هدفى اللقاء لأصحاب الأرض مانشستر سيتي لاعبه البرتغالي برناردو سيلفا، في الدقيقتين “13، و31″، من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، يصبح نادي مانشستر سيتي أول فريق في التاريخ يبلغ الدور قبل النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، للمرة السادسة على التوالي.

ويذكر أن فريق مانشستر سيتي فاز بلقب هذه المسابقة في الموسم الماضي، على حساب جاره اللدود مانشستر يونايتد، بفوزه عليه (2-1) في النهائي الذي جمعهما يوم السبت 3 يونيو 2023، على ملعب “ويمبلي” بالعاصمة لندن.