عايدة نصيف: عوائق وتحديات كثيرة تواجه طلابنا في الخارج وعلينا بمواجهتها

عددت النائبة عايدة نصيف بعض العوائق والتحديات التي تواجه الطلاب المصريين بالخارج، والتي تحتاج لمواجهة هذه المشكلات بوضع الحلول النهائية لها، من خلال مساعدتهم وتقديم العون لهم في مرحلة الدراسة لتعظيم درجة الانتماء لديهم ومن ثم الاستفادة منهم.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب المناقشة العامة مقدم من النائب شريف الجابري وكيل لجنة الشباب والرياضة بشأن استيضاح خطة الحكومة للتواصل والاستفادة من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، وموجه لكلا من: وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الدولة، للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والخارجية.

وأشارت النائبة إلى ضرورة الوضع الاعتبار الاضطرابات السياسية حول العالم مثل حرب روسيا-أوكرانية، والتي أظهرت لنا حجم الطلاب المصريين في هذه البلاد، وهناك عائق آخر، وهو أن بعض البلاد لا تسمح بإصدار تأشيرات سريعة وهذا يسبب مشاكل كبيرة للطلاب.

والعائق الثالث متمثل في الأوراق الرسمية، والتي تأخذ الكثير من الوقت لاستخراجها وهذا يؤثر على دراستهم واندماجهم فى المجتمع المراد به، وأيضًا يجب تقديم المساعدة لهؤلاء الطلاب من خلال المكاتب الثقافية بالخارج للتواصل مع المجتمع الجديد وإزالة العوائق على سبيل المثال اللغة والتعرف على العادات والتقاليد والقوانين في المجتمع الجديد.

وقالت النائبة عايدة نصيف إن هناك مكاتب غير رسمية وغير مرخصة بمصر هي المصدر لهؤلاء الطلاب للجامعات بالخارج، بعضها غير معترف بشهاداتها من المجلس الأعلى الجامعات بمصر، وبناء عليه يجب إزالة هذه المشكلات حتى يتسنى لمصر الاستفادة من هؤلاء الطلاب سواء فى مرحلة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.