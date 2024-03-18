سؤال برلماني للحكومة بشأن كارثة حريق استوديو الأهرام والعمارات المجاورة

تقدمت النائبة سميرة الجزار بسؤال برلماني موجه لرئيس الوزراء ووزيري الاستثمار والثقافة، بشأن كارثة حريق استوديو الأهرام والعمارات المجاورة.

وقالت الجزار في طلبها: فوجيء الشعب المصري بكارثة مروعة كان أسبابها وبطلها الإهمال والفساد، في غير العادة وقبل موسم الحرائق الذي يكون في فصل الصيف بسبب الحر وبسبب أجهزة التكييف إندلع الحريق باستوديو الأهرام في الليل.

ووجهت النائبة أسئلتها لوزيرة الثقافة كالتالي؛

أولا: بعد حرائق الأوبرا المصرية القديمة التي لا تقدر قيمتها بثمن وتحولت لجراج الأوبرا القبيح وبعد حريق مسرح البالون والمسرح القومي وغيره ومع تغييرات الحكومات لم يتوقف الإهمال ولم تتوقف الحرائق، ودائمًا بعد التحقيقات كان المتسبب الأول في هذه الحرائق هو الماس الكهربائي بالرغم أن السبب الرئيسي للحرائق هو الفساد والإهمال والسرقة لإخفاء السرقات ومع ذلك لم تستطع أجهزة البحث والتحقيق من تقديم المسؤولين المتهمين عن هذه الحرائق سواء كان عمدا أو كان نتيجة الإهمال ولم يتم تقديم أي مسؤلين للمحاسبة.

فهل ستسفر التحقيقات هذه المرة عن تقديم الماس الكهربائي كمتهم أم سنجد إتهامات بالعمد أو بالتقصير والإهمال لمسؤولين في استوديو الأهرام؟

ثانيا: إن هذا الحريق كشف عن عدم وجود وسائل الأمان والحماية المدنية داخل مثل هذه المواقع الفنية والثقافية التاريخية بالرغم من التنبيه مرارًا وتكرارًا على ضرورة توفر وسائل الحماية والسلامة اللازمة، فما هي الاسباب والملابسات الخاصة باندلاع هذا الحريق؟

وأكدت النائبة على ضرورة نشر نتيجةً التحقيقات على الشعب وكشف جميع الحقائق عن كارثة الحريق الذي اندلع في أستوديو الأهرام وامتد للعمارات المجاورة

ثالثا: ماهي حجم التلفيات التى وقعت داخل الاستوديو بسبب هذا الحريق؟

رابعا: ماهى التعويضات التى سوف تقوم الحكومة بصرفها للمتضررين بسبب هذه الكارثة بما يتناسب مع مايمتلكونه من أجهزة وأشياء ثمينة فقدوها ؟

خامسا: هل باقي المواقع الفنية والتاريخية بها وسائل الأمان لإخماد مثل هذه الحوادث فى المهد؟

سادسًا: هل لدى الحكومة الخطط والسياسات لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث الخطيرة؟

وطالبت الجزار رئيس مجلس الوزراء بتوفير منازل بديلة للمواطنين الذين إحترقت منازلهم لحين إصلاح الحكومة للشقق وإعادة الشيء لأصله.

مؤكدة أن المبلغ الذي تم صرفه من الحكومة (١٥ ألف جنيه) لكل أسرة لاستئجار شقق لايكفي لإيجار أيام في هذه المنطقة فلاداعي أن نظلم السكان بسبب إهمال الحكومة.

كما طالبت بإقرار التعويضات العادلة والمناسبة لتعويض المواطنين الذين احترقت منازلهم عن الأضرار التي امتدت لأكثر من 8 عمارات تاركة آثارا مدمرة للممتلكات والمباني مع ضرورة الكشف على سلامة الأساس والهيكل الخرساني للمباني، مؤكدة على ضرورة رجوع الاستديوهات كما كانت وعدم تحويل الموقع لمشروع آخر وإعادة الشيء لأصله وتحديد تاريخ بدء الإصلاحات والتجديد وافتتاحها لتستمر استديوهات الأهرام في العطاء للثقافة والفن والإبداع المصري.

وطالبت النائبة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي والدكتورة نيفين الكيلاني بشخصهما للرد على الأسئلة شفاهة طبقا للمادة ٢٠٢ من اللائحة.