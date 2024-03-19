اتصالات النواب: الدولة نجحت في ضخ استثمارات كبيرة ستغير وجه الحياة في مصر

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على أن الدولة المصرية نجحت في ضخ استثمارات كبيرة خلال المرحلة الحالية سواء في راس الحكمة أو غيرها من الاستثمارات التي ستغير وجه الحياة في مصر، مما يؤكد على وعي القيادة السياسية ورؤيتها الثاقبة التي في الوصول بالوطن إلى بر الأمان .

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها اليوم بحضور المهندس احمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لمناقشة استراتيجيه هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، بضرورة موافاة اللجنة بنسب الأشغال بالمناطق التكنولوجية بأسيوط وبني سويف والسادات وبرج العرب والصناعات التي تم تنفيذها والتيسيرات التي تم منحها للشباب والتيسيرات الممنوحه للمستثمر.

وشددت اللجنة علي ضرورة اخطارها بما يتم من مبادرات وملتقي توظيفي للشباب وذلك استكمالا لأطر التعاون بين الحكومه والبرلمان.

وأكد مسئولي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات سياسة التعهيد حققت علي نتائج مبهرة خلال العام الماضي 2023 نتائج استراتيجية صناعة التعهيد حتي عام 2023 حيث وفرت 24 الف فرصة عمل في مختلف الشركات التي تعمل بالمناطق التكنولوجيه من خلال 74 شركة ومستهدف تحقيق 60 ألف فرصة عمل من خلال الشركات في المرحلة القادمة، مؤكدين بانه يتم التحقق من هذه الوظائف ببيانات من التامينات الاجتماعية، بالاضافة إلى عدد من ملتقي التوظيف التي سيتم إخطار لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بها في إطار التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان.