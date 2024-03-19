بعد التوقف الدولي.. القمة وربع نهائي الكونفدرالية فى انتظار الزمالك

بدأت فترة التوقف الدولي في «دورىNile»، بعد مباراتي الأهلي والبنك الأهلي، وكذلك بعد مواجهة فريق نادى الزمالك لنظيره فريق الجونة, والتي أقيمت يوم «الثلاثاء» الماضي في الجولة الـ 15.

الزمالك سيكون على أتم الاستعداد لفترة ما بعد التوقف الدولي، والتي ستنتهي يوم 26 مارس الجاري، كما يمر الأبيض حاليًا بفترة صعبة في بطولة الدوري المصري الممتاز حيث تلقى 4 هزائم وانتصر في 4 مباريات وتعادل 3 مرات، ليحصد 15 نقطة تواجد بهم في المركز الـ 13 من المسابقة المحلية.

وبالرغم من موقف الزمالك الصعب وغير المفهوم فى بطولة«دورىNile»، إلا أنه على النقيض تمامًا في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث تأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، جمعهم من 5 انتصارات وتعادل وحيد، ولم يتلق أي هزيمة.

وينتظر الزمالك أمور عديدة بعد نهاية فترة التوقف الدولي أهمها مباراتي الذهاب والإياب لربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي سيلتقي خلالها مع فريق مودرن فيوتشر.

وسبق وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن موعد مباراتي الذهاب والإياب لربع نهائي الكونفدرالية والتي كان على رأسها مواجهتي الزمالك وفيوتشر.

ويلعب الزمالك مع مودرن فيوتشر في المواعيد التالية:

الذهاب 9 مساءً على استاد القاهرة الدولي.

الإياب 9 مساءً على استاد القاهرة الدولي.

وبعيدًا عن الكونفدرالية سيكون الزمالك على موعد مع مباريات عديدة محليًا في بطولة الدوري المصري لعل أبرزها هي مواجهة الأهلي، إضافة إلى مباراته مع بيراميدز في الجولة الـ18، ويمكن أن تُجرى تعديلات على تلك المواعيد، وذلك وفقا لنتائج الزمالك في بطولة الكونفدرالية.

كما وأن مواعيد مباريات الزمالك بعد التوقف الدولى كالتالى:

الأحد 31 مارس.. مع فيوتشر.. في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

«الأربعاء أو الخميس 3 أو 4 أبريل».. الزمالك مع بلدية المحلة فى الجولة الـ 17 للدوري المصري.

الأحد 7 أبريل.. الزمالك مع فيوتشر.. في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

الخميس 11 أبريل.. الزمالك مع الاتحاد السكندرى فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري المصري.

الإثنين 15 أبريل.. الزمالك مع الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.

الخميس 19 أبريل.. الزمالك مع بيراميدز في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 18 للدوري المصرى، مع إمكانية أن تؤجل في حالة وصول الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية.

الجمعة 14 يونيو.. الزمالك مع سيراميكا كليوباترا في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 11 للدوري المصري.

الجمعة 21 يونيو.. الزمالك مع فاركو في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري.