كولر يكشف عن مطالبه لدعم صفوف الأهلى في انتقالات الصيف

تعقد شركة الأهلي لكرة القدم، عدة اجتماعات مع لجنة التخطيط للكرة في الفترة المقبلة، من أجل الترتيب لتلبية مطالب المدير الفني للفريق الأحمر، السويسري مارسيل كولر، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان رئيس النادي الأهلى الكابتن محمود الخطيب، والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة قد عقد اجتماعات عديدة مع كولر فى وجود لجنة التخطيط، للترتيب للموسم المقبل مبكراً، من بينها اجتماع قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض نهائي كأس مصر أمام الزمالك، والثاني يوم الجمعة الماضي قبل سفر المدرب إلى بلاده لقضاء إجازته.

وقال مصدر إعلامى إن الاجتماع الذي سبق رحلة السعودية شهد تحديد كولر لمتطلبات الموسم المقبل، وعلى رأسها دعم مركزي قلب الدفاع والمهاجم الصريح، وأضاف المصدر أن المدرب في هذا الاجتماع ركز على طلب ضم ثنائي دفاعي، ولاعبين في مركز المهاجم. وأوضح المصدر أنه بعد تفعيل بند عودة محمد شكري من سيراميكا كليوباترا لم يطلب كولر ضم ظهير أيسر جديد، وشدد أنه في الاجتماع الأخير ناقشت لجنة التخطيط مع المدرب السويسري فكرة صعوبة ضم ثنائي أجنبي في قلب الدفاع لعدة أسباب أهمها أن هذا يرفع عدد المحترفين في الفريق إلى 7 لاعبين مطلوب الإبقاء على 5 فقط منهم، بجانب رغبته في ضم مهاجم بديل للفرنسي أنتوني موديست.

وعرضت لجنة التخطيط على كولر تقرير إدارة اكتشاف المواهب عن بعض المدافعين المحليين، والذي شمل أسماء من بينها محمد إسماعيل ومصطفى العش ثنائي زد، وكذلك لاعبين آخرين محترفين بالخارج، بجانب إمكانية عودة محمد مغربي الذي تنتهي إعارته مع نهاية هذا الموسم.

ووافقت اللجنة على تصور كولر بالتعاقد مع مهاجم أجنبي آخر بجانب وسام أبوعلي، بعد الاتفاق على عدم تجديد تعاقد موديست الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وتلقت من كولر قائمة بها أسماء بعض المهاجمين الأجانب بالترتيب والذي يرغب في ضم أحدهم بدءاً من الموسم المقبل.