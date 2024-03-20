هيئة الدواء تضبط أدوية مغشوشة بملايين الجنيهات

قامت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية ووزارة الداخلية، بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة، خلال شهر مارس الجارى حيث تم ضبط مخزن ومصنع غير مرخصين يقومان بغش أدوية في منتهي الخطوره علي المستخدمين قدرت قيمتها بملايين الجنيهات.

تمكنت الهيئة من ضبط مصنع بمدينه نصر يقوم بتصنيع عدد من الأدوية المهمة وتم ضبط عشرات الكراتين والالاف من العبوات معدة للبيع ، كما قامت الهيئة بمهاجمة مخزن كبير يقع بمحافظة المنوفية به كميات من أدوية المخدرات وأدوية الأورام و وأدوية منتهية الصلاحية .

وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة؛ في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن 15301، أو موقع الهيئة الرسمي، والموضح عليه آلية البحث؛ للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية بهيئة الدواء المصرية.

ومن جانبها تثمن جمعية الحق في الدواء الضربات المتتالية التي تقوم بها هيئة الدواء ، ولا تزال الجمعية تناشد اللجنة التشريعية بمجلس النواب بعرض ومناقشة قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتغليظ عقوبة الغش الذي انتشر آخر خمس سنوات بسبب العقوبات غير الرادعة.