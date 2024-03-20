البابا تواضروس عن حادث الرهبان الثلاثة: نشكر كل من ساهم في تضميد الجراح

أكد قداسة البابا إلى أن المشتبه بهما في حادث استشهاد الرهبان الثلاثة في ديرنا القبطي، دير القديسين مار مرقس الرسول والأنبا صموئيل المعترف بجنوب إفريقيا، الأسبوع الماضي ما زالا قيد التحقيق، والأمور لم تتضح بعد.

جاء ذلك قبل عظة قداسته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، الذي عقده مساء اليوم في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالقاهرة، بدون حضور شعبي.

وعن الحادث قال قداسة البابا: “نشكر الله من أجل كل حال بخصوص حادث رحيل الآباء الرهبان الثلاثة. تمت الصلاة عليهم في مطرانية جنوب إفريقيا بحضور الوفد الذي كلفناه بالسفر إلى هناك، وهم نيافة الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بإفريقيا، ونيافة الأنبا چوزيف أسقف إيبارشية ناميبيا وتوابعها، والأب القس إليشع رزق وهو من كهنتنا في أمريكا وخدم فترة طويلة في جنوب إفريقيا، وهم صلوا صلوات التجنيز مع مطران جنوب إفريقيا نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس، الذي يمر منذ سنتين بمشكلات صحية، ونطلب له الصحة.”

وأضاف قداسته: “تمت الصلاة عليهم أيضًا هنا في الكاتدرائية، وفي دير الأنبا صموئيل المعترف، حيث تم دفنهم هناك، لأن الراهب يجب أن يدفن داخل الدير.”

وانتقل قداسة البابا إلى تقديم الشكر لكل من ساهم في تضميد الجراح، وبدأ بوفد الآباء الذين سافروا لجنوب إفريقيا مشيرًا إلى إن تواجدوا في وقت صعب.

كما شكر قداسة البابا سلطات جنوب إفريقيا، التن تعاملت مع الحادث بكل جدية، لافتًا إلى أن التحقيقات توقفت مؤقتًا لحين إحضار مترجم. وأشار إلى أن المحتجزين في هذا الحادث ما زالا قيد التحقيق ولم يحسم الأمر حتى الآن.

وأضاف: “زارنا اليوم سفير جنوب إفريقيا وقدم التعزية باسم حكومة جنوب إفريقيا، وشكرناه، وكانت فرصة لأن نتعرف عليه، ويتعرف هو على الكنيسة القبطية وتاريخها، ونصلي أن يكمل الله عمله في هذا الموضوع”

وقال مختتمًا: “نطلب صلوات الآباء الرهبان الثلاثة، وليحفظ الله أديرتنا وآبائنا”، ومن المقرر أن يلقي قداسة البابا عظة الأربعاء في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالقاهرة طوال فترة الصوم الأربعيني المقدس، بدون حضور شعبي.