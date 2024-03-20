لتجنب مواجهة إسرائيل.. منتخب مصر يفكر فى الإنسحاب من قرعة أولمبياد باريس

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بأن المنتخب المصري الأولمبي، قد ينسحب من قرعة مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، وذلك بسبب احتمالية وقوعه في مجموعة واحدة مع منتخب إسرائيل.

وتجرى قرعة مسابقة كرة القدم ضمن منافسات أولمبياد باريس، مساء اليوم “الأربعاء” في العاصمة الفرنسية، ويقع المنتخب المصري في المستوى الثالث وإسرائيل في المستوى الرابع وهو ما يجعل احتمال تواجدهما في مجموعة واحدة واردا جدا.

وأكد موقع “goal” العالمي، أن الاتحاد المصري لكرة القدم نفى أنباء انسحاب منتخبه، وسينتظر حتى انتهاء القرعة ومعرفة منافس “الفراعنة” قبل اتخاذ القرار النهائي.

من جهته، كشف موقع “vetogate”، أن اتحاد الكرة المصري رفض التعليق على ما تردد حول إمكانية مواجهة المنتخب الأولمبي المصري لإسرائيل في أولمبياد باريس 2024.

وذكر الموقع، أن المنتخب المصري واتحاد الكرة المصري، في انتظار ما ستسفر عنه قرعة أولمبياد باريس التي ستقام مساء اليوم “الأربعاء”.

ومن خلال القرعة سيتم حسم الموقف بعد جلسة من المشاورات بين الأعضاء وجهاز المنتخب “الأولمبي”.