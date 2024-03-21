عمرو عزت يتقدم باقتراح للتعليم بشأن استراتيجية تنشيط المسرح المدرسي لطلاب التعليم ما قبل الجامعي

تقدم النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، بطلب اقتراح برغبة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن “وضع استراتيجية ومنهجية وطنية لتنشيط المسرح المدرسي لطلاب التعليم ما قبل الجامعي”.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لطلب الاقتراح برغبة: يُعَدُ المسرحُ المدرسى فى عرف المختصين بالدراسات المسرحية نوعاً من أنواع مسرح الطفل غير أن بعضهم يعرفه بقوله “هو لون من ألوان النشاط الذى يؤديه الطلاب فى مدارسهم تحت إشراف معلميهم داخل الفصل أو خارجه فى صالة المسرح المدرسى وعلى خشبته .. أو خارج الصالة فى حديقة المدرسة أو ساحتها، وإذا كان المسرح المدرسى يقترب كثيراً من المسرح باعتباره فناً من الفنون الأساسية التى عرفها الإنسان ومارسها منذ العهود القديمة فإن المسرح المدرسى يحتفظ بفلسفة وأهداف خاصة تتناسب مع طبيعته ووظيفته الأساسية “.

وذكرت المذكرة فوائد المسرح المدرسي وأهميته كالتالي:

أولًا: على المستوى التعليمي

يمكن أن تفيدنا ممارسة المسرح المدرسي كدعم وتقوية في التدريس، وهو ما يمنحنا إياه التعليم المصغر باعتباره نموذجا للتعليم الفردي في التقنيات البيداغوجية سواء في إطار التمارين الإعدادية أو التمهيدية، ولعل من المفيد هنا أن ننقل ما قاله “مارون النقاش” عن دور المسرح التعليمي الأخلاقي بقالب ترفيهي في سياق حديثه عن مسرحية البخيل 1847م قائلا: “إن للمسرح وظيفة تعليمية الهدف منها نقل درس أخلاقي ضمن موقف درامي معين “.

ثانيًا: على المستوى النفسي

يرى كثير من علماء النفس أن التمثيل من أهم الوسائل المستخدمة لتحقيق الشفاء النفسي، ومن الظواهر النفسية التي يمكن معالجتها عن طريق التمثيل: الخجل والانطواء وعيوب النطق، كما أن معناه لا يرتبط بالترويح عن النفس والتسلية فحسب بل يتعدى ذلك إلى ربط الاتصال الفعال للتعبير عن فكرة أو مفهوم أو شعور ما عن طريق اللغة وحركة الجسم وتعبيرات الوجه والإشارات وأسلوب الكلام، إثارة المشاكل والاضطرابات والسلوك غير السوي لدى بعض الأطفال إلا نتيجة لعدم الاهتمام بمشكلة التلاميذ وحبس مواهبهم وطاقاتهم وعدم استغلالها عن طريق تفجيرها.

ثالثًا: على المستوى الاجتماعي

يسعى المسرح المدرسي إلى تعويد المتعلمين على كيفية الاندماج في الجماعة وربط حياتهم اليومية مع الوسط المدرسي، وذلك عن طريق الاهتمام بقضايا المجتمع وبالاحتفال بالذكريات والأعياد وغرس القيم المجتمعية السامية كتنمية روح التعاون والمشاركة واكتساب مهارات مختلفة.

يعتبر المسرح المدرسي خطابا تربويا يعلم الأطفال اكتشاف الذات ومن خلالها تتم عملية اكتشاف العالم، من هنا تبدو أهمية الأنشطة المسرحية التي عكف خبراء التربية والتعليم على دراستها، ويعبر “سليد” عن أهمية المسرح المدرسي في جملة واحدة مختصرة حين يقوله: “إنه ـ أي المسرح المدرسي ـ يساهم في إيجاد فرد سعيد ومتوازن”. وهكذا فالمسرح المدرسي قناة من القنوات التربوية الهامة في مجال تكوين وبلورة شخصية الطفل نفسيا واجتماعيا ووجدانيا، علاوة على ما يحققه من إشباع لرغباته في اللعب والتقليد والمحاكاة والتعبير وصقل الموهبة.

يرى كثير من علماء النفس أن التمثيل من أهم الوسائل التي تستخدم لتحقيق الشفاء النفسي فقيام المرء بتمثيل دور ما في إحدى التمثيليات أو قيامه بمشاهدة تلك التمثيلية يؤديان عادة إلى نقص التوتر النفسي وتخفيف هذه الانفعالات المكبوتة وذلك عندما يندمج الممثل أو المتفرج في جو التمثيلية ويتقمص دورا معينا فيها… ومن الظواهر النفسية التي يمكن معالجتها عن طريق التمثيل الخجل والانطواء وعيوب النطق “.

وقد يرتبط معنى التمثيل في إذهان البعض على أنه وسيلة تقتصر على الترويح والتسلية، وهذا الفهم قاصر بطبيعة الحال لأن التمثيليات هي وسائل اتصال فعالة للتعبير عن فكرة أو مفهوم أو شعور معين، وهي تعتمد في ذلك على اللغة وحركات الجسم وتعبيرات الوجه والإشارات وأسلوب الكلام، وكل ذلك يجعل منها وسيلة ذات قوة اجتماعية هائلة للتثقيف والتأثير والتوجيه إلى جانب الترويح والتسلية الهادفة “.

يلعب المسرح المدرسي دورا مهما في العملية التعليمية، خاصة وأن علماء النفس والتربية يؤكدون “أنه كلما زاد عدد الحواس التي يمكن استخدامها في تلقي فكرة معينة أدى ذلك إلى دعمها وتقويتها وتثبيتها في ذهن المتعلم، وتشير بعض الدراسات في هذا المجال إلى أن 98% من معرفتنا نكتسبها عن طريق حاسة البصر والسمع، وأن استيعاب الفرد للمعلومات يزداد بنسبة 35% عند استخدام الصوت والصورة وأن مدة احتفاظه بهذه المعلومات تزداد بنسبة 55% من هنا نستخلص أهمية التمثيل في التربية والتعليم.

واستنادا لعلم التربية يمكن لمسرح الأطفال أن يكون قوة دفع كبير للوصول لنتائج بعيدة المدى حيث أن عملية التعليم تتحسن وتصبح أكثر متعة وإثارة بوجود دوافع، فإذا كان الدافع هو موقف مسل وممتع، فستكون الفوائد التعليمية منه أفضل من الفوائد التعليمية التي تجنى من الحصص المدرسية الأخرى.