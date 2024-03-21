نائب التجمع يقترح وضع خطة لزيادة مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لرعاية العمالة المصرية

تقدم النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، بطلب اقتراح برغبة موجه وزير العمل، بشأن “وضع خطة واستراتيجية لزيادة مكاتب التمثيل العمالى بالخارج وذلك لرعاية العمالة المصرية”، علا أن يحال الاقتراح برغبة الى لجنة لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ.

وقال النائب مقدم الاقتراح؛ إن مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة العمل بالخارج، تقوم بالعديد من المهام أهمها:

١- دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية.

٢- بحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم .

٣- التنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التي لا تتواجد فيها مكاتب للتمثيل العمالي بالخارج.