شاهد على تاريخ الوحدة الوطنية.. عمرو عزت يتقدم بطلب اقتراح إحلال وتطوير مسجد الخازندارة

تقدم النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، بطلب اقتراح برغبة موجه إلى وزيرة الثقافة بشأن “إحلال وتطوير مسجد الخازندارة” الشاهد على تاريخ الوحدة الوطنية.

وقال النائب في مذكرته الإيضاحية للاقتراح: في منتصف شارع شبرا الشهير بالقاهرة يقع مسجد ومدرسة «الخازندارة» كلوحة فنية تحكى جوانب دينية وتاريخية من صفحة قديمة في كتاب التاريخ المصرى، حيث تمتزج فيه فنون العمارة الحديثة بأصالة فن العمارة الإسلامي، لتضفى عليه لمسة جمالية متفردة، تعلوه مئذنة تسر الناظرين عند رؤيتها، ربما تظن أنها تعود إلى العصر المملوكي أو العثماني، لكن المسجد القابع فى قلب حي شبرا العريق، لم يمض على تأسيسه 100 عام، ودقة صانعيه كانت وراء تسجيله كأثر، ووفق موسوعة المزارات الإسلامية، الصادرة عن مكتبة الإسكندرية أنشأت مسجد الخازندارة المرحومة خديجة كريمة المرحوم محمد راغب أغا الشهير بالخازندار فى سنة 1916، ورغبت في أن تضم إليه بعض المنشآت العامة التي أقامتها فى ذلك العصر مثل مدرسة ومستشفى ومرفقات أخرى، لكنها ماتت أثناء قيام عمارته في سنة 1918، بعد أن أوقفت على هذه المؤسسة ما هو معين بكتابي وقفها، وبعد وفاتها توقفت العمارة فى هذه المؤسسة لارتباك حدث في تركة خديجة هانم، حتى أصبحت تابعة لوزارة الأوقاف 1925.

فأخذت الوزارة في إتمام بنائها، وأكملت المسجد وملحقاته في سنة 1926، وأرسلت له التيجان خصيصاً من إيطاليا لنحت أعمدته الرخامية ويقع من ورائه بأمتار قليلة قصر الست خديجة الذي شيد من الأحجار وهو ليس مسجلا كأثر».

وقبل إنشاء المسجد تحولت مدرسة الخازندارة إلى أول مقر لكلية أصول الدين التابعة للأزهر وذلك عام 1912م، ثم افتتحت رسميا من قبل الملك فؤاد في 28 مارس 1933م.

المسجد القابع بشارع شبرا يظهر محافظاً على رونقه وجماله المنبعث من كل اتجاهاته سواء منتصف الشارع المزدحم أو «حارة البراد» الجانبية، وهو عبارة عن مجمع معمارى ضخم صمم على الطراز المملوكي بما فيه من مداخل وواجهات وأشكال العقود ذات الجفوت اللا عبة والمئذنة، ويُعد من أكبر المؤسسات العلمية التابعة للأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. ويخضع المسجد حالياً للترميم والتطوير من خلال وزارتي الأوقاف والآثار، وذلك بعد زيارة ميدانية أجراها وفد من لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، قبل شهور، للوقوف على حالة المسجد حيث يعد أقدم مساجد المنطقة الشمالية بالقاهرة وأحد أبرز رموز الآثار الإسلامية بالمنطقة.

ويلتبس على بعض الناس مسمى المسجد، حيث يطلق عليه اسم «الخازندار»، لكن الاسم المحفور على جدار المدرسة المبنى الملحق بـ الجامع» يسمى المنشأة الخازندارية ومفردها «الخازندار» وقد صممت على الطراز المملوكى بما فيه من مداخل وواجهات وأشكال العقود ذات الجفوت والمئذنة. وبحسب معجم الألفاظ التاريخية، يعتبر «الخازندار» لقبا وظيفياً مكوناً من مقطعين خزانة أى ما يخزن فيه المال، ودار الفارسية بمعنى ممسك أو قابض على والمقصود به الشخص المكلف با الإشراف على الخزانة أو المخازن السلطانية في العصر المملوكي ووظيفته الخزندارية، ثم اتسعت اختصاصاته في عصر محمد على لتشمل إلى جانب ذلك الإشراف على الأطيان الزراعية وقبض الأموال الميرية وحساباتها ومصارفها.