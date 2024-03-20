وزارة العمل: توعية بأهمية السلامة والصحة المهنية وتأمين المنشآت بسوهاج

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج ، ندوتين توعويتين فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمستشفى الصحة النفسية بسوهاج، ومجمع عيادات العاشر من رمضان التابع للتأمين الصحي ، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وشرح موضوعات خاصة بسلامة العاملين والمترددين من المرضى ،بحضور عدد من الأطباء والممرضين واخصائيين التحاليل والأشعة ومسؤولي لجان السلامة بالمنشأتين ، حيث تناولت الندوتين التوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين المنشآت الصحية ضد أخطار الحريق ، وتقييم المخاطر بأنواعها المختلفة وخطط الطوارئ ، وكيفية إعدادها ومواجهة الأزمات والكوارث ، وذلك استكمالًا لما بدأته مديرية العمل من ندوات للتوعية في القطاع الصحي ، كما تناولت الندوتين مفهوم وأهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل وفقا للكتاب الخامس من قانون العمل 12 لسنة 2003 ..

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج ، فى تقريره للوزارة ان تلك الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة، والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعن المخاطر في بيئة العمل ، وأضاف مدير المديرية أن تلك الندوات تأتي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة وفق الخطة المعتمدة ، وحاضر فى الندوتين الكيميائي حسانين ابراهيم ، والكيميائية نهلة هاشم من مفتشي السلامة بمكتب وسط سوهاج ، كما أكد ايضاً على استمرار المديرية والمكاتب التابعة لها فى القيام بدورها التوعوي في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بكافة المنشآت لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر فى ظل الجمهورية الجديدة .