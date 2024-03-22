نائب التجمع بالشيوخ يتقدم بطلب اقتراح للمالية بشأن صك عملة تذكارية لـ”رفعت السعيد” تخليدًا لدوره الوطني

تقدم النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، بطلب اقتراح برغبة موجه إلى وزير المالية بشأن “صك عملة تذكارية للدكتور رفعت السعيد لدوره الوطني وتخليدا لذكراه”.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لطلب الاقتراح؛ انتهجت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة سياسة تخليد أسماء الرموز الوطنية من القادة والمفكرين وشهداء الواجب بإطلاق أسمائهم على العديد من المحاور والطرق والمشروعات القومية التي تتوسع الدولة في إنشائها التأكيد علي أن الوطن لا ينسي أبنائه وإعطاء رسالة ل الأجيال الجديدة والشياب حول قيمة الانتماء والدفاع عن قيم المجتمع واستقلالية قراره وإرادته؛ فعلي سبيل المثال فقد أطلقت الدولة اسم المستشار عدلي منصور على المحور التنموي بمحافظة بني سويف واسم المشير حسين طنطاوي علي محور أن أي واسم الشهيد باسم فكري علي محور قوص – نقادة وإطلاق اسم السيدة جيهان السادات علي محور الفردوس إضافة لإطلاق أسماء الرؤساء السابقين ( محمد نجيب –جمال عبدالناصر – أنور السادات) على عدد من القواعد العسكرية والقطع الحربية الإستراتيجية مما كان له أبلغ الأثر في إعلاء الشعور الوطني وتذكير الأجيال الجديدة بعظمة الأدوار التي لعبها أسلافهم.

يستحق اسم الدكتور رفعت السعيد المفكر الوطني الكبير ورئيس حزب التجمع السابق أن ينظر له بعين التقدير، وذلك نظرًا للدور الذي لعبه في كشف تيارات التأسلم والتنيبه لمخاطر هيمنتها على مؤسسات الحكم والسيطرة على الحكم باستغلال الدين ليتحول نقدها وكشف مثالبها لمشروع فكري أنتج خلاله عشرات من الكتب والدراسات التي تحولت لزاد ومرجعية لمختلف الباحثين والدارسين من مختلف انحاء العالم، فضلًا عن أنه تجاوز الدكتور رفعت السعيد دهاليز وقبلية الفكر الآفاق الوطنية الرحبة فصار رمزًا وطنيا يعتز ويحتفي به الوطنيون المصريون من كافة التيارات والمدارس الفكرية سواء علي المستوي المحلي أو العربي أو الدولي .

يعتبر الدكتور رفعت السعيد ( ۱۹۳۷ – ۲۰۱۷)، أحد أبرز الأسماء في تاريخ الحركة الشيوعية المصرية منذ اربعينيات القرن الماضي إضافة الدوره البارز كتائب سابق في مجلس الشوري لمدة عقدين، حيث حصل علي شهادة الدكتوراه في تاريخ الحركة الشيوعية من ألمانيا إضافة لمشاركته في تأسيس حزب التجمع الذي تولي رئاسته خلفا لزعيم الحزب خالد محي الدين ورسخ لصورته كأحد منظري اليسار المصري الذي اشتهر بكتاباته التقدمية.