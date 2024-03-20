تعرف على قرعة مسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد باريس 2024

تم مساء اليوم “الأربعاء”، سحب قرعة مرحلة المجموعات لمسابقة كرة القدم للرجال ضمن دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

وأقيم حفل سحب القرعة في مبنى لو بولس بضاحية سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: فرنسا – نيوزيلندا – الولايات المتحدة – الفائز بالمركز الرابع لكأس آسيا تحت 23 عاما ضد غينيا.

المجموعة الثانية: الأرجنتين – المغرب – صاحب المركز الثالث بكأس آسيا تحت 23 عاما- أوكرانيا.

المجموعة الثالثة: صاحب المركز الثاني لكأس آسيا تحت 23 عاما – إسبانيا – مصر – جمهورية الدومينيكان.

المجموعة الرابعة: بطل كأس آسيا تحت 23 عاما – بارغواي – مالي – إسرائيل.

ويتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه إلى الدور ربع النهائي.

وتقام أولمبياد باريس في الفترة بين 26 يوليو و11 أغسطس المقبلين.

وتنطلق منافسات كرة القدم ضمن الأولمبياد في الـ24 من يوليو المقبل أي قبل يومين من حفل افتتاح الألعاب.