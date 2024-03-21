اليوم.. «الفراعنة» يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة نيوزيلندا بكأس عاصمة مصر

على ملعب استاد مصر بالقرية الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، يخوض المنتخب الوطني الأول اليوم «الخميس»، مرانه الأخير استعدادا لمواجهة نيوزيلندا، والمقرر اقامتها في العاشرة مساء غدا «الجمعة»، في نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، التي أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إطلاق النسخة الأولى منها خلال الشهر الجاري.

وكات المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن، قدعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم أمس «الأربعاء»، استعداد للمباراة التي تقام ضمن مباريات كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، كما أجرى المنتخب مرانا مفتوحا لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة، استعدادا للمباراة المرتقبة.

كما أعلنت شركة تذكرتي لأول مرة أسعار مخفضة قيمتها 30 جنيها للدرجة الثالثة، في مبادرة لتشجيع الجماهير على الحضور ومحاربة ظاهرة عزوف المشجعين عن لقاءات المنتخبات الوطنية.

وتترقب الجماهير مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا، نظرا لأنها تشهد أول ظهور ودي للفراعنة تحت قيادة حسام حسن، الذي تولى المهمة خلفا للبرتغالي روي فيتوريا

ويخوض منتخب مصر مباراتين فقط في بطولة كأس العاصمة الإدارية، الأولى أمام منتخب نيوزيلندا، والثانية ستكون مع أحد طرفي المباراة الثانية وهما منتخبا كرواتيا وتونس، وستكون لتحديد الفائز بالمركز الأول، حال فاز منتخب مصر على نيوزيلندا في المباراة الأولى.

وستكون مباراة منتخب مصر الثانية لتحديد صاحب المركز الثالث، حال خسارة الفراعنة المباراة الأولى أمام نيوزيلندا.