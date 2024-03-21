الأهلي يبحث تعديل وتمديد عقد مصطفى شوبير 5 مواسم ونقله للفئة الثانية

خلال الفترة المقبلة، ومكافآة له على مستواه الجيد الذي ظهر به خلال الفترة الماضية، استقر مسئولو المارد الأحمر على تمديد وتعديل عقد مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق، بعدما شارك أساسياً ودافع عن عرين الفريق بشكل جيد منذ إصابة محمد الشناوي.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة، قيام مسئولو النادي بتعديل عقد مصطفى شوبير ونقله من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية، وبالتالى سيتم تعديل راتبه السنوي كما سيتم تمديد العقد لينتهي بعد خمسة مواسم، بإعتبار أن الحارس من العناصر الشابة بالفريق ويرغب النادي في الإبقاء عليها أطول فترة مُمكنة.

ومن جهة أخرى، بدأ الجهاز الطبي بالأهلي في تجهيز ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر من أجل تجهيزه للمشاركة لمباراة العودة أمام سيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، كما أن اللاعب يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي مكثف.

وكان مدافع الأحمر اللاعب ياسر إبراهيم، قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة ميدياما الغاني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.