أحمد رفعت استعاد وعيه كاملًا وبدأ التنفس بشكل طبيعى

أعلن طبيب نادي مودرن فيوتشر أحمد عيد، استعادة أحمد رفعت لكامل وعيه وبدء التنفس بشكل طبيعي.

وقال أحمد عيد في تصريحات مُتلفزة: «أحمد رفعت بدأ التنفس بشكل طبيعى من دون أجهزة، واستعاد وعيه بالكامل، وهناك اختبارات إضافية ستُجري في الأيام المقبلة، كما أنه بدأ التحرك والأكل نحمد الله على هذه المرحلة».

وأضاف طبيب نادي مودرن فيوتشر: «تم نقل أحمد رفعت لغرفة مجهزة بجوار العناية المركزة، وسيتم اتخاذ قرار بشأن العلاج التنشيطي».

وتابع أحمد عيد: «ما يصلنا من تقارير الأطباء المُشرفين على علاج اللاعب أحمد رفعت أن الأمور تسير بشكل جيد، وسننتظر نتائج فحص الكلى الجديد، كما أن هناك بعض المشاكل في الرئة أيضا».

وأختتم طبيب مودرن فيوتشر أحمد عيد، حديثه بالقول: «الخروج من المستشفى سيكون على حسب حالة الكلى».