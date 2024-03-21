على خلفية واقعة أحمد رفعت.. إجراءات جديدة للتعامل مع حالات إنعاش القلب

أكد رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة هاني الشهيدي، أنه ستكون هناك إجراءات جديدة بعدما حدث فى واقعة لاعب مودرن فيوتشر أحمد رفعت، الذي سقط على أرض الملعب واحتاج لجهاز القلب وانتظر حتى الوصول للمستشفى.

هاني الشهيدى قال في تصريحات متلفزة: «الأسبوع المقبل سيكون هناك مقابلة مع كل الأجهزة الطبية لفرق الدوري لتدريبهم على التعامل مع حالات إنعاش القلب«.

وأوضح رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد: «التوعية تشمل التعامل مع حالات إنعاش القلب، والحالات الطارئة، وسيتواجد جهاز إنعاش القلب في الملعب مع كل الأجهزة الطبية لفرق الدوري، أحمد رفعت تعرض لجهاز الصدمات الكهربائية داخل سيارة الإسعاف في الملعب وتلقى 12 صدمة أثناء الطريق من الملعب إلى المستشفى».

وأختتم رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة هاني الشهيدي، تصريحاته قائلًا: «سنؤكد على تجهيز سيارات الإسعاف بكل الأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع أي حالة طارئة في أي مباراة في الدرجات الأدنى من الدوري».