حسام حسن: هذا هو سبب خروج الشحات.. واقول للنني.. باب المنتخب مفتوح

قال المدير الفنى لمنتخب «الفراعنة» حسام حسن، فى تصريحات خاصة لوسائل الإعلام: «خروج الشحات من المعسكر جاء بسبب معاناته من تقلص عضلي، كما أعلنت فى وقت سابق».

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب نيوزيلاندا غدًا «الجمعة»، ضمن بطولة كأس عاصمة مصر الودية الدولية.

وأضاف حسام حسن: «أرفض المخاطرة بسلامة اللاعبين والتأثير على مستقبلهم مع أنديتهم والمنتخب، والبركة في اللاعبين المتواجدين معنا».

وأكمل العميد: «انضمام مصطفى شلبي لمعسكر المنتخب بدلا من الشحات لم يأتي في يوم وليلة، لأننا نتابعه منذ فترة وهناك أيضا لاعبين مثل اوفا ورمضان صبحي وآخرين، ننتظر منهم الأفضل للتواجد معنا في المعسكرات المقبلة».

وتابع حسام حسن: «إصابة نبيل كوكا عبارة عن كدمة في الظهر بينما الشحات عانى من بعض الإجهاد، وشعرت وأنا بصحبة الجهاز المعاون ونحن في استقبال اللاعبين بالمعسكر سواء المحليين والمحترفين، كأنهم بحياة وروح جديدة متشوقون لتصحيح مسار المنتخب وبذل أقصى جهد لتحقيق أفضل النتائج، وتعويض الجماهير المصرية عن الأداء المخيب في أمم إفريقيا الأخيرة الجميع لديه الرغبة في الظهور بشكل جيد».

وواصل حسام: «لا اغضب من الانتقادات عندما تتعلق بالاداء الفني أو على مستوى اختيار اللاعبين، ولكني أرفض الحديث في الأمور البعيدة عن الإطار الفني، لأن هذا يعطل أهدافنا.

وأختتم حسام حسن تصريحاته، قائلًا: «استبعاد النني من معسكر المنتخب ليس نهاية المطاف، قلت من قبل أن باب المنتخب مفتوح أمام أي لاعب الأمر نفسه ينطبق على أحمد فتوح ، نتابع كل اللاعبين وننتظر منهم الأفضل للتواجد معنا في المرحلة المقبلة».