رئيس شركة العاصمة الإدارية: توفير مواصلات لنقل الجماهير لمباراة نيوزيلندا
كشف رئيس شركة العاصمة الإدارية خالد عباس، عبر تصريحات إعلامية عن امكانية استضافة مباريات خارج مصر على استاد العاصمة.
وقال خالد عباس في تصريحاته: «كل شيء جاهز في ملعب العاصمة الإدارية، متبقي فقط حضور الجماهير للمباراة».
وأضاف رئيس شركة العاصمة الإدارية: «منتخب كرواتيا سيقيم في العاصمة الإدارية، وتونس ستتدرب على المعلب الفرعي لاستاد مصر».
وتابع خالد عباس: «سيتم توفير مواصلات لنقل الجماهير من كل مكان، بالإضافة إلى وجود القطار الكهربائي الذي سينقل الجماهير إلى العاصمة الإدارية مباشرة».
وأختتم رئيس شركة العاصمة الإدارية خالد عباس، تصريحاته قائلًا: «هناك نية لاستضافة أحداث رياضية كبرى أخرى على استاد مصر، مثلما يحدث مع كأس السوبر المصري الذي يقام في السعودية أو الإمارات».