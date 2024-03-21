رئيس شركة العاصمة الإدارية: توفير مواصلات لنقل الجماهير لمباراة نيوزيلندا

كشف رئيس شركة العاصمة الإدارية خالد عباس، عبر تصريحات إعلامية عن امكانية استضافة مباريات خارج مصر على استاد العاصمة.

وقال خالد عباس في تصريحاته: «كل شيء جاهز في ملعب العاصمة الإدارية، متبقي فقط حضور الجماهير للمباراة».

وأضاف رئيس شركة العاصمة الإدارية: «منتخب كرواتيا سيقيم في العاصمة الإدارية، وتونس ستتدرب على المعلب الفرعي لاستاد مصر».

وتابع خالد عباس: «سيتم توفير مواصلات لنقل الجماهير من كل مكان، بالإضافة إلى وجود القطار الكهربائي الذي سينقل الجماهير إلى العاصمة الإدارية مباشرة».

وأختتم رئيس شركة العاصمة الإدارية خالد عباس، تصريحاته قائلًا: «هناك نية لاستضافة أحداث رياضية كبرى أخرى على استاد مصر، مثلما يحدث مع كأس السوبر المصري الذي يقام في السعودية أو الإمارات».