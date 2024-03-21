برلماني يطالب بتأجيل أي زيادات في أسعار الأدوية

طالب النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بتأجيل إجراء أى زيادات جديدة في أسعار الدواء في الوقت الحالي.

وأشار النائب إلى أن مطالبات شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية بالإسراع في خطوات رفع أسعار عدد من الأدوية المتداولة في مصر، بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، نهاية الأسبوع الماضي، أمرا يجب التأنى في تنفيذه حتى لا نضع أعباء مالية جديدة على المواطنين في هذه الفترة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع كبير في أسعار مختلف أنواع السلع، وكذلك زيادة أسعار الأدوية، بعدما ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية لحدود غير مسبوقة، ووسط غياب الرقابة على الأسواق.

وقال زين الدين: بعد قرار الحكومة بالتعويم لم تنخفض الأسعار، رغم تراجع سعر الدولار في السوق الموازية وتوفيره في البنوك.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التأني في اتخاذ أي قرار بشأن زيادة أسعار الأدوية، أو غيرها من السلع، مطالبا بتفعيل الدور الرقابي لكافة الأجهزة المختلفة.

وشدد زين الدين، على ضرورة ضبط سوق الدواء، لاسيما وأن هناك بعض الصيدليات في ظل غياب الرقابة تبيع بعض الأصناف بأسعار غير المدونة بالمخالفة للتشغيلة الخاصة بكل نوع من الأدوية.