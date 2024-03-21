شباب البرلمان: القوات المسلحة ستظل درع وسيف للوطن والمصريين صفًا واحدًا خلف الجيش والقيادة السياسة

توجهت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأكد الدكتور محمود حسين على أن المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والوطنية يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة والقوات المسلحة وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.

وأشار إلى أن قواتنا المسلحة المصرية والباسلة كانت ولا تزال وستظل دائمًا الدرع والسيف والحصن المنيع ضد أعداء الوطن، وكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي.

وأوضح أن انتصار العاشر من رمضان هو أحد الأيام الخالدة فى تاريخ العسكرية المصرية وسيظل محفوراً بحروف من نور فى قلوب وعقول كل المصريين بعد نجاح بواسل ورجال القوات المسلحة الباسلة فى تحقيق أكبر انتصار فى تاريخ البشرية، ولا تزال الأكاديميات العسكرية العالمية تقوم بتدريس تلك الملحمة العسكرية التي سطرها أبطالنا بحروف من نور لتظهر للعالم عظمة الجندي المصري وتمسكه في الدفاع عن أرضه حتى آخر نفس.