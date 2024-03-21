هيئة الدواء تصدر تحذيرات بوجود أدوية مغشوشة ومقلدة بالسوق

أصدرت هيئة الدواء قرارا بوقف تداول عدد من الأدوية مغشوشة في السوق لوجود عبوات مقلدة ومغشوشة ..وذلك طبقا لإفادة الشركة ، لذا تم وقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المقلد.

وشددت الهيئة على عدم شراء الأدوية إلا من الصيدليات المرخصة.

وطالبت الهيئة المواطنين بأنه في حال الشك في المستحضر الصيدلي، لا بد من مراجعة الهيئة سواء بالاتصال بالخط الساخن التابع للهيئة، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، وجاءت الأدوية المغشوشة على النحو التالي: دواء سيرفيفلوكس، تشغيلة رقم Y0303، والمستخدم في علاج التهابات المسالك البولية، التهاب المثانة، التهاب البروستاتا البكتيري المزمن، عدوى الجهاز التنفسي السفلي، التهاب الجيوب الأنفية الحاد، التهاب القصبات، العدوى الجلدية، التهاب العظام والعدوى المشتركة بينهم، التهابات داخل البطن، بالإضافة لدواء ميترونيدازول ،و دواء Ciprofar 500mg، يستخدم لعلاج الجيوب الأنفية الحادة، والالتهاب الرئوى ،ودواء موسع للشعب طارد للبلغم وهو Osipect syrup ، ودواء يستخدم لإزالة خشونة وجفاف الجلد والقدمين، ويعالج تشقق البشرة والكعب والمرفقين وهو DEPILATORY WAX PINE RESIN AND BEESWAمن التشغيلات العبوات ذات اللون (الأسود – الروز – العسلي).

ودواء ( Deltaclav 228.5 mg/5ml ) او (دلتا كلاف ) تشغيله ٣٠٠٩٣ !

وصنف ( Zylofen syrup ) او ( زايلوفين) تشغيلات ٥٢٣٠٠٧ و ٥٢٢٠٣٣ !

و صنف مكمل ( Lacteol fort capsules ) او لاكتيول فورت تشغيله ٢٢٠٧٥٠ !

وصنف ( Atarax 10 mg ) او اتاركس تشغيله 01210429￼ !

صنف ( Purified Water USP 42 100%) تشغيله ٣٠٠٤ !

صنف ( Terbafenol topical spray solution 1 gm /100ml) تشغيله ٢٠١٠٤٤٢

صنف ( أوميز 20 مجم كبسول ) تشغيله ٢١٣٣٠٣٠

صنف مكمل ( Cosantox ) او ( كوزانتوكس ) تشغيله ٢٣٠٤٦٥ !

صنف ( Haemostatine 250 mg tab) او (هيموستاتين ) تشغيله ١١٢٨٥٣ !

و٢٢ صنف اخرين تم سحبهم من الأسواق لعدم المطابقه او الغش التجاري .