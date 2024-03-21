حسام حسن يبدأ مشواره مع «الفراعنة» للتخلص من لعنة البدايات أمام نيوزيلندا 

ينتظر عشاق الكرة المصرية، الظهور الأول للمدير الفني الجديد للمنتخب المصري حسام حسن، وذلك عندما ويواجه المنتخب المصري نظيره منتخب نيوزيلندا، غدًا «الجمعة»، على أرضية استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر الودي، بتواجد كرواتيا وتونس أيضًا.

وحسام حسن، هو واحد من أعظم لاعبي كرة القدم المصريين، وحصل على دعم كبير لتولي مهمة المنتخب الوطني، ولكن الجميع في انتظار ضربة البداية له.

ومن المعروف أن حسام حسن تولى تدريب العديد من الفرق قبل المنتخب، حيث بدأ مسيرته التدريبية، بنادي المصري، عام 2008، حيث بدأ حسام أولى مبارياته مع المصري بالتعادل أمام الأولمبي، بنتيجة هدف لكل فريق.

كما تولى العميد تدريب فريق الزمالك مرتين، الأولى عام 2011، حينها حقق الفوز على الانتاج الحربي في افتتاح مشواره، والمرة الثانية تعادل مع الداخلية، ثم ذهب بعدها للاتحاد السكندري حيث تواجد حسام مرتين داخل جدران الاتحاد، الأولى حقق الفوز في بداية مشواره على وادي دجلة بهدف نظيف، والثانية خسر من الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

وفي مهماته التدريبية الأخرى مع الأندية تعادل العميد في ظهورين، وخسر في واحد، وفاز في مثله.