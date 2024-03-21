برلماني: السيسي يعمل على إرساء قيم احترام وتقدير المرأة في المجتمع

النائب محمد سلطان: السيسي المرأة ودورها الحيوي في بناء المجتمع

أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية يوم المرأة وتكريم الأمهات المثاليات، دليل على تقديسه للمرأة ودورها الحيوي والمهم في بناء المجتمع والدولة.

وأوضح سلطان، أن عهد الرئيس السيسي تسارعت وتيرة حصول المرأة المصرية على المزيد من الحقوق سواء في العمل أو في قوانين الأسرة، أو في برامج المساعدات الاجتماعية.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي يعمل على إرساء قيم احترام وتقدير المرأة في المجتمع، وإعطائها كافة حقوقها تقديرا لجهودها في تربية الأبناء الذين هم مستقبل مصر.

وأشار النائب إلى أن فترة حكم الرئيس السيسي شهدت النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجالات العمل ونظم الحماية الاجتماعية وإمكانية الحصول علي الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة، حيث لم تعد المرأة المصرية حاضرة فحسب علي رأس مستهدفات خطط الدولة التنموية، بل أصبحت شريكًا أساسيًا في وضعها وصاحبة دور فاعل في تنفيذها.

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، إلى أنه منذ تولي الرئيس السيسي قيادة الدولة وشهدت المرأة تمكنها من إعتلاء المناصب القيادية مثل نائب رئيس المحكمة الدستورية وكذلك تولي المرأة في السلطات القضائية وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ الدولة المصرية، وكذلك الحال فيما يتعلق بتولي السيدات مناصب محافظ، مرورا بكافة الوظائف القيادية في السلطات الثلاث.