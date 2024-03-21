عمرو الجنايني: عودة إمام للزمالك واردة!!.. وأتمنى التعاقد مع رمضان صبحي

أكد رئيس اللجنة الخماسية التي تولت إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عمرو الجنايني، أن عودة إمام عاشور، لاعب الأهلي إلى الزمالك مرة أخرى في الفترة القادمة واردة.

وقال عمرو الجنايني في تصريحات إعلامية: «عودة إمام عاشور للزمالك بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي احتمال وارد، فالزمالك غني بأبنائه وموارده المالية وقادر على سداد أي راتب لإمام عاشور».

وأضاف الجنايني: «إمام عاشور زملكاوي واحتفالاته بانتصارات الأهلي حركات جماهيرية لأن الفلوس (بتفرح) أيضًا!! والزمالك أخطأ بالطبع في عدم وضع بند إعادة بيع عندما استغنى عن إمام عاشور».

وتابع عمرو الجنايني: «إمام عاشور كانت رغبته الأولى العودة إلى الزمالك، ولكن الظروف المحيطة بالنادي والأزمة المالية كانت سببًا في عدم عودته».

وأختتم عمرو الجنايني تصريحاته، قائلًا: «أتمنى انضمام رمضان صبحي للزمالك فهو لاعب كبير ومميز ويتسم بصفات قيادية رأيتها بنفسي عندما كان قائدًا للمنتخب الأولمبي أثناء رئاستي لاتحاد الكرة».