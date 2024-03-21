وزارة الرياضة تُعلن التشكيل الجديد لمجلس إدارة استاد القاهرة الرياضي الدولى

في إطار التوجه نحو جعله هيئة اقتصادية كبرى، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، فى بيان رسمى لها، جاء فيه: «في ضوء القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي رقم 765 لسنة 2024، أعلنت وزارة الرياضة التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي الدولي».

وأضاف بيان وزارة الشباب والرياضة: «نص القرار علي إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي لمدة أربع سنوات برئاسة أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة».

وسيتكون مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة من عضوية كل من محافظ القاهرة بصفته، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بصفته، ورئيس معهد التخطيط أشرف السيد العربي، ومساعد وزير المالية علي السيسي.

كما ستضم عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة كل من وزير الاستثمار الأسبق أسامة عبد المنعم صالح، وأستاذ كلية التجارة جامعة القاهرة عبد العزيز عبد التواب هاشم.

من جهته، أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، على أهمية استاد القاهرة الدولى ككيان رياضي كبير، يمتاز بتنوع إنشاءاته التى تخدم جميع الألعاب الرياضية، مشيرًا إلى التوجه نحو جعله هيئة اقتصادية كبرى جنبًا إلى جنب مع تطويره بشكل مستمر.