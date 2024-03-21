جلسة لأعضاء الجهاز الفنى للقلعة البيضاء لبحث استعدادات الزمالك لفيوتشر

عقد مدير الكرة بنادي الزمالك عبد الواحد السيد جلسة مع البرتغالي المدير الفني للفريق جوزيه جوميز اليوم «الخميس»، أثناء المران الذي أقيم على ملعب النادي، وذلك استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تم خلال اجتماع الجهاز الفنى للأبيض، مناقشة كافة الترتيبات الخاصة بالاستعدادات قبل مواجهة مودرن فيوتشر المقبلة، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خاصة للتسديد على المرمى، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين من أجل التسديد على المرمى الصغير بدون حارس من أجل زيادة دقة التصويبات لدى جميع لاعبي الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل.