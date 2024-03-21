المارد الأحمر بدون راحة استعدادًا لمواجهة سيمبا حسام غالي رئيسًا للبعثة في تنزانيا

بعد انتهاء مشاركتهم في مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا غدًا «الجمعة»، في كأس عاصمة مصر، والتى ستقام في العاصمة الإدارية الجديدة، ينضم لاعبو الأهلي الدوليين إلى فريقهم بعد المواجهة المُرتقبة، وبدون راحة.

وبعد عودة الدوليين إلى ناديهم، سيكون من الصعب منح الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، اللاعبين راحة من التدريبات وذلك بسبب الاستعداد لمواجهة سيمبا في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان قد حدث فى الأيام القليلة الماضية، تنسيق بين الجهاز الفني للأهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر، بشأن لاعبي الأهلي الدوليين، في ظل ضيق الوقت بين مباراة منتخب مصر يوم «الثلاثاء»، ومباراة الأهلي أمام سيمبا يوم «الجمعة» 29 مارس.

ويخشى الأهلي من أن يتعرض لاعبيه الدوليين للإجهاد، وذلك بسبب ضيق الوقت بين مباراة المنتخب ومباراة سيمبا، وخشية من تعرض لاعبيه الدوليين للإصابة أو الإجهاد.

ومن جهته، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف عضو مجلس الإدارة حسام غالي، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى تنزانيا الأسبوع المقبل للقاء فريق سيمبا يوم الجمعة 29 مارس الجاري، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يبدأ حسام غالي التنسيق والترتيب الكامل مع مدير الكرة خالد بيبو، بخصوص كافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.