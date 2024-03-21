الـ«فيفا» يحاور أحمد حجازي على هامش بطولة كأس عاصمة مصر الدولية

بطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ«فيفا»، إجراء حوار مع قائد ومدافع منتخب مصر أحمد حجازي، قبل انطلاق بطولة كأس عاصمة مصر التي تبدأ غدًا «الجمعة»، وتستمر حتى 26 مارس الجاري.

وسيجري الـ«فيفا» حوارًا مع أحمد حجازي، لكونه قائدًا لمنتخب «الفراعنة» في تلك البطولة، التى اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ«فيفا»، ضمن سلسلة البطولات الودية المعتمدة من فيفا، كما أنه الأكثر مشاركة في البطولات الدولية.

ويتواجد أحمد حجازي على رأس قائمة اللاعبين المحترفين، الذين ضمهم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لمعسكر الفراعنة الحالي، وبجانب حجازي ضمت قائمة المحترفين كلا من: محمود تريزيجيه، وعمر مرموش، ومصطفى محمد، وحمدي فتحي، ومحمد شريف.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا مساء غد الجمعة في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر الودية الدولية، حيث تقام المباراة على ملعب استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتأهل الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا لمواجهة الفائز من مباراة تونس وكرواتيا، في المباراة النهائية للبطولة والتي تقام مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد مصر في العاصمة الإدارية، فيما يلتقي المنتخبان الخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث والتي تقام باستاد القاهرة مساء الثلاثاء المقبل أيضًا.