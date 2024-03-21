عودة القندوسي تطيح بثنائي الأهلي خارج حسابات كولر

مع اقتراب صانع اللعب أحمد القندوسي، المعار لصفوف سيراميكا كليوباترا، للعودة من جديد إلى صفوف النادى الأهلي في الصيف المقبل، بعدما نال ثناء الجهاز الفني للأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر، أصبح اثنان من لاعبي الأهلي، على وشك الخروج من حسابات الجهاز الفني في الموسم المقبل.

وبعد عودة الجزائري أحمد القندوسي، يدخل خطط الجهاز الفني لفريق الأهلي في الموسم المقبل، ومن المتوقع الاعتماد عليه بعد نهاية إعارته، كما أن عودة القندوسي تقلل من فرص بقاء لاعب الوسط عمرو السولية الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم.

والمتأمل فى المشهد جيدًا، سيجد أنه إذا عاد القندوسي، فسوف يطيح باللاعب محمد مجدي أفشة من التشكيل الأساسي وقد يجعله ملازماً لدكة البدلاء، لأن القندوسي يحظى بثقة جهاز النادى الأهلي بعد تألقه مع سيراميكا كليوباترا في الموسم الجاري.