حزب المؤتمر يفتتح مبادرة ضد الغلاء في بئر العبد شمال سيناء

نظم حزب المؤتمر بشمال سيناء برعاية المهندس موسى عكيرش أمين عام حزب المؤتمر بمحافظة شمال سيناء، بإطلاق مبادرة ضد الغلاء التي تبناها الحزب طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقد افتتح صباح اليوم المشروع للمواطنين الذين حرصوا منذ الصباح الباكر على التواجد لشراء احتياجاتهم من السلع المعروضة ضمن المبادرة وتتضمن المبادرة عدة سلع ضرورية للأسرة تباع بأقل من سعر السوق.

وقال المهندس موسى عكيرش إن هذه المبادرة لرفع المعاناة عن المواطن في بئر العبد في عدة سلع، حبث تم تجهيز شنطة تحتوي على ١٦ صنف من السلع، وأبدى المواطنين عن سعادتهم بهذه المبادرة التي ترفع الغلاء عن كاهل الأسر في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأشار أمين حزب المؤتمر بشمال سيناء إلى أن المبادرة تأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم الأسر الأكثر احتياجا، وكذلك في ظل جشع بعض التجار في إخفاء بعض السلع أو ارتفاع أسعارها دون قرار رسمي، حيث قرر الحزب بناء على توجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر بالإنضمام للمبادرة لتخفيف العبء عن المواطنين.